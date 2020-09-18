В России создадут систему поддержки экспортеров

В России создадут систему «одного окна» по поддержке экспортеров в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова по актуализации нацпроекта, передает ТАСС.

«В рамках реализации проекта будут созданы комплексная экосистема ("Одно окно") поддержки экспортеров на базе цифровой платформы АО "РЭЦ"; сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции; сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК», — указано в сообщении.

Уточняется, что в новой логике построения нацпроекта определяются конкретные шаги бизнес-процессов по достижению общественно значимых результатов исходя из жизненного цикла экспортных проектов.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.