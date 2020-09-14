«Автодор» сам построит один из восьми участков платной трассы Москва — Казань

Госкомпания «Автодор» не стала привлекать крупных подрядчиков на все этапы строительства новой платной скоростной трассы Москва — Казань. Так, для ускорения проекта, госкомпания намерена реализовать седьмой этап за счет собственных сил и пула небольших подрядчиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Ранее «Автодор» объявлял конкурс на строительство седьмого участка трассы (территория Татарстана и Чувашии) за 42,7 миллиарда рублей. «Мы полагаем, что компетенций нам хватит для того, чтобы это сделать. Есть большой пул небольших предприятий, которые мы можем привлечь, разбив на небольшие участки», — добавили в компании. Подрядчики строительтства большинства участков дороги уже определены.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.