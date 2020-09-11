Российские ученые создали феррогели для доставки лекарств по сосудам

Специалисты Уральского федерального университета разработали феррогели с различной концентрацией магнитных частиц. С их помощью можно доставить лекарство по кровеносным сосудам и восстановить поврежденные ткани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Феррогели помогают доставлять лекарства по кровеносным сосудам, заменять поврежденные костные и хрящевые ткани. Кроме того, их можно отслеживать в организме с помощью УЗИ-детектирования», — уточнили в пресс-службе университета. Гель создают их плазмы крови человека или полисахаридов, что обеспечивает биосовместимость такого имплата.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.