Правительство выделит более 4,5 миллиарда рублей на дороги в регионах

Правительство России выделит на развитие дорог в регионах больше 4,5 миллиарда рублей. Свыше 4 миллиардов рублей из этой суммы направят на улучшение дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

По его словам, федеральная поддержка позволит ускорить строительство мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре, автодорог в республике Марий Эл и Владимирской области, привести в нормативное состояние почти 160 километров трасс в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области, а также продолжить реконструкцию дорожных участков в Коми и Ингушетии.

Отмечается, что правительство пообещало российским регионам, перевыполняющим нацпроект, дополнительные 100 миллиардов рублей в 2020 году. В настоящий момент почти половина этой суммы уже распределена между субъектами России.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.