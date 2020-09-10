Определены подрядчики для строительства трассы из Москвы в Казань

Подрядчики семи из девяти этапов строительства новой платной трассы Москва — Казань определены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В «Автодоре» уточнили, что строить первый этап (0-80 километр, Московская, Владимирская области) будет компания «Стройтрансгаз» за 53,11 миллиарда рублей. Вторым этапом (80-116 километры, Владимирская область) займется РСК, стоимость работ составит 21,2 миллиарда рублей. Третий (116-224 километры, Владимирская область) получил ВАД за 59,5 миллиардв рублей. Четвертый (224-347 километры, Владимирская, Нижегородская области) — «ДСК Автобан» за 79,6 миллиарда рублей. Пятый — CRCC (347-454 километры, Нижегородская область) за 58,3 миллиарда рублей. Шестой (454-586 километры, Нижегородская область и Чувашия) — «ДСК Автобан» за 69,2 миллиарда рублей. Подрядчиком на строительство восьмого этапа (663-729 километры) за 123,2 миллиарда рублей стала Трансстроймеханизация, которая в ходе реструктуризации Мостотреста будет передана «Нацпроектсрою».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.