Аэропорт Бодайбо включили в первоочередные объекты комплексного плана

Аэропорт города Бодайбо Иркутской области включен в список первоочередных объектов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Его реконструкция стоимостью 4,5 миллиарда рублей начнется уже в 2021 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«Аэропорт Бодайбо, который был последним в очереди, который должен был строиться только при наличии денег, мы рассмотрели и включили в число первоочередных. Там стоимость была порядка 1,4 миллиарда рублей запланирована, сейчас уже проектно-сметная документация на выходе, порядка 4,5 миллиарда рублей мы поставили в первоочередные задачи. Уже со следующего года начнем проектировать и строить», — уточнил Хуснуллин. Сейчас аэропорт в Бодайбо может принимать только самолеты типа Ан-24 и вертолеты, при этом грунтовую взлетно-посадочную полосу часто размывает дождями.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.