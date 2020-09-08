В России решили помочь молодым ученым

Минобрнауки России совместно с Советом по грантам президента России объявили конкурсы на получение грантов для господдержки молодых ученых — кандидатов наук и докторов наук на 2021-2022 годы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Гранты предоставляются в нескольких категориях. В частности, на господдержку могут претендовать молодые кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет с исследованиями, связанными с развитием тем их кандидатских и докторских диссертаций соответственно. Заявки принимаются по естественным наукам, математике и механике, физическим, химическим, биологическим, социальным и гуманитарным наукам, исследованиям космоса и другим направлениям.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.