Лидер в области готовых блюд заинтересовался зарубежными рынками

Производитель готовых рационов питания Performance Group — по данным аналитиков, крупнейший на российском рынке — хочет в 2021 году выйти на рынок Казахстана, а далее — в Центральную Европу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Компания Performance Group объединяет бренды Level Kitchen, My Food, Easy Meal и Performance Food. По словам основателя компании, инвестиции в открытие казахстанского рынка составят до 300 миллионов рублей.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.