В Сахалинской области снесут более 100 строений

Власти Сахалинской области в 2021 году снесут 105 нежилых ветхих и бесхозных строений. Об этом сообщает ТАСС.

На демонтаж регион потратит 290 миллионов рублей. Половина строений находится в Южно-Сахалинске. Здания разделили на пять категорий: объекты, находящиеся в федеральной собственности, объекты муниципальной собственности, частные, бесхозные, а также строения, собственники которых пока не установлены.

Отмечается, что ветхие и полуразрушенные строения не только портят внешний вид населенных пунктов, но представляют угрозу безопасности людей. Кроме того, в Сахалинской области дефицит свободных для строительства площадок на территории населенных пунктов.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.