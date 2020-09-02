В «городе ракетчиков» появился пешеходный фонтан с подсветкой

В закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Сибирский — военном городке, где живут военнослужащие-ракетчики, в Алтайском крае появился пешеходный фонтан с подсветкой. Об этом сообщает ТАСС.

«Город ракетчиков» принял участие в нацпроекте «Жилье и городская среда». В ЗАТО живут военнослужащие, которые служат в расположенной рядом ракетной части. Статус закрытого город получил в 1995 году. Население города — около 12 тысяч человек.

На обустройство двух общественных территорий направили больше 10 миллионов рублей. Город с 2020 году стал единственным участником проекта, где смонтирован пешеходный фонтан с разноцветной подсветкой возле местного дома культуры.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.