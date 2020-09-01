В российском городе начнут готовить инженеров редкой специальности

Инженеров для разработки отечественной микроэлектроники, которые сейчас востребованы в России, будут готовить в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев, его слова приводятся на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Если хотя бы 100 человек будут готовиться в Севастополе, а может и больше, если такие центры контрольные приема, оборудование, софт и все, что необходимо для этого, нам передадут, мы будем готовы эту задачу решать», — считает он. Сейчас специальность изучают 10 человек.

Ранее сообщалось, что Севастопольский государственный университет (СевГУ) и производственно-техническое предприятие "Гранит" (филиал концерна «Алмаз-Антей» в Севастополе) займутся созданием дизайн-центра микроэлектроники на базе предприятия. Он поможет решать задачи импортозамещения для безопасности страны, так как разработки по направлениям центра и подготовка специалистов помогут обеспечить военный и гражданский секторы электронной промышленности России компонентной базой.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.