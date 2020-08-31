Архангельские предприятия получат доступ к льготному финансированию

Предприятия Архангельской области получат доступ к льготному финансированию экспортных проектов в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-центр правительства региона.

Помощь при реализации таких проектов смогут получить предприятия региона, разработавшие программу повышения конкурентоспособности. В частности, они получат доступ к финансированию экспортных проектов, включая страхование соответствующих экспортных кредитов, и возможность субсидировать процентные ставки по инвестиционным кредитам. Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5 процента годовых.

Помимо этого, предусмотрено финансирование проектов по организации российских производств за рубежом и проектов по организации экспортно ориентированных производств на территории России, в том числе финансирование производства и поставки продукции (ее компонентов) на экспорт.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.