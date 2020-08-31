На дороги Дагестана в 2020 году выделят 800 миллионов рублей

Около 800 миллионов рублей будет выделено в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Дагестане. Об этом сообщает «Голос Эренлара».

Средства будут выделены в рамках реализации проекта «Мой Дагестан — мои дороги», который стартовал два года назад и будет продолжаться еще несколько лет. «Финансирование программы напрямую зависит от собираемости налогов и пополнения дорожного фонда», — пишет издание.

Контролем за исполнением программы занимается общественная группа. Ранее они выехали в Дербентский район, где провели совещание и осмотрели строящиеся объекты.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.