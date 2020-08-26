Ингушетия попала в тройку лидеров по строительству дорог

Ингушетия попала в тройку регинов-лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Отмечается, что Хуснуллин провел рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. В ходе встречи были рассмотрены актуальные для республики вопросы. В их числе реализация программы «Чистая вода», расселение аварийного жилья, а также выполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.