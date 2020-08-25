Самая длинная улица России стала безопаснее

Восточный обход в Перми — самая длинная улица России — стал безопаснее. Здесь завершили реконструкцию последнего участка от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ, сообщает «МК Пермь».

Отмечается, что еще один отрезок дороги длиной 4 километра перед Чусовским мостом будет реконструирован уже в рамках пуска нового мостового перехода.

По словам представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, ключевой акцент при ремонте и реконструкции дорог должен делаться именно на повышении безопасности дорожного движения.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, что реконструкция, проведенная благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», повысила пропускную способность и безопасность Восточного обхода. В рамках контракта подрядчик укрепил дорогу. Толщина ее основания в местах расширения составила 100 сантиметров. Теперь по ней без последствий могут ездить большегрузы.Также на объекте устроено водоотведение, укреплены обочины, установлены дорожные знаки.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.