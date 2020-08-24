На Большом Казанском кольце прошли испытания прочности

На втором этапе Большого Казанского кольца (БКК) прошли испытания прочности пролета моста под трамвайное движение. Об этом сообщает «Татар-информ». Отмечается, что работы ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В региональном Минтрансе сообщили, что предварительные результаты испытания подтверждают расчеты проектировщика о возможности безопасного проезда трамваев и провоза пассажиров. Кроме того, завершены работы по гидроизоляции моста с устройством нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на левом и правом проездах и тротуарах общей площадью более 2,6 тысячи квадратных метров.

На строительной площадке также завершили монтаж трамвайных путей и продолжили формировать земляную насыпь и дорожное полотно. Строительство второго этапа БКК ведется на участке длиной более 1,2 километра от улицы Борисковская до Технической.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.