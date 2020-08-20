Дороги Якутии начали усиленно приводить в порядок

Дороги в Якутии начали усиленно приводить в порядок — до конца года планируют отремонтировать больше 200 километров дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщают «Вести».

На реализацию проекта выделено почти три миллиарда рублей. По словам генерального директора ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Семена Филиппова, в июле дополнительно поступило еще 248 миллионов рублей федеральных средств.

По мнению дорожников, все средства будут освоены, а участки сданы в заявленный срок. В настоящий момент работы ведутся сразу на 23 участках строго по графику.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.