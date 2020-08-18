Мишустин одобрил новые условия дальневосточной ипотеки на Чукотке и Колыме

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под два процента годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном рынке в Магаданской области и на Чукотке, так как в этих регионах нет новостроек. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, все документы будут оформлены, а соответствующие изменения внесут в нормативную базу.

Глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов рассказал, что Чукотка и Магаданская область единственные в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) не имеют первичного рынка жилья, при этом почти вся их территория фактически является сельской. Поэтому жители этих регионов не могут реализовать свое право на покупку квартиры по льготным условиям. Козлов считает, что новые условия могут действовать временно, пока не развернется строительство домов.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.