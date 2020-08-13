В России утвердили первые национальные стандарты умных городов

Росстандарт утвердил серию из восьми национальных стандартов в области развития умных городов. Они направлены на упрощение внедрения цифровых технологий в городской среде и станут обязательными к применению после трех лет апробации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Предварительные стандарты направлены на систематизацию работы со сложной структурой городского хозяйства и не менее сложными и разнообразными цифровыми системами. Конечная цель, на достижение которой как раз и будут работать стандарты, — повышение качества жизни и эффективности обслуживания горожан за счет внедрения новейших цифровых технологий», — прокомментировали в Минстрое.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.