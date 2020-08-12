В родном городе Марии Шараповой полностью расселят стоявшие 40 лет вагон-городки

Власти города Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) рассчитывают до конца 2020 года полностью расселить вагончики, простоявшие более 40 лет. Об этом ТАСС сообщил глава города Иван Ямашев.

Он уточнил, что на месте вагончиков планируется организовать промышленные зоны и жилищную застройку. «Из 1455 вагонов (в них проживали около 4 тысяч человек — прим. «Ленты ру») в городе осталось 18, где сейчас проживают 64 человека. С учетом необходимости судебных решений, исполнительных листов, в ноябре [2020 года] закончим [расселение]», — сказал Ямашев.

Нягань — родной город одной из самых успешных российских теннисисток Марии Шараповой.

Вагон-городки в регионах Севера строились как временное жилье со сроком эксплуатации в 20-30 лет. По плану, их должны были расселить еще в конце 1980-х годов, но этого так и не произошло. В августе 2017-го жители Нягани обратились к президенту России Владимиру Путину с вопросом о расселении. После этого из окружного правительства городу дополнительно выделили 375 миллионов рублей.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»). В его рамках планируется сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта превышает один триллион рублей.