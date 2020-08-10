Губернатор Ульяновской области заявил о кардинальных изменениях из-за нацпроекта

Результаты национального проекта «Жилье и городская среда» привели к «кардинальным изменениям» в населенных пунктах Ульяновской области. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов, передает портал 73online.ru.

«За счет качественного и интересного благоустройства, строительства нового комфортного жилья, реновации жилищно-коммунальной инфраструктуры улучшается жизнь городов, поселков и жителей, которые открывают для себя в новой среде новые возможности. С появлением уличных тренажеров в парках, дворах люди стали заниматься физкультурой и спортом, в хорошо освещенные пространства ульяновцы выходят гулять вечером, появляются новые развлекательные услуги», — отметил губернатор.

Отмечается, что регион на 70 процентов выполнил работы по благоустройству дворов и общественных пространств, запланированные нацпроектом в 2020 году. В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проводится реновация 98 дворовых территорий и 16 городских озелененных территорий — парков, аллей и бульваров.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.