В Пензе отремонтируют две дороги благодаря экономии

Власти Пензенской области включили в план работ, предусмотренных на 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», улицы Молодогвардейская и Чернышевского в Пензе. Сделать это удалось благодаря экономии, образовавшейся по результатам конкурсных процедур, пишет PenzaNews.

По словам директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максима Иванкина, подрядчик будет определен по итогам электронного аукциона, начальная (максимальная) цена которого составляет 12,4 миллиона рублей. Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и городского.

На улице Чернышевского приведут в надлежащее состояние проезжую часть от улицы 1-й Порядок до улицы Столярной, на улице Молодогвардейской намечено отремонтировать дорогу и тротуар от улицы Кордон Сурка до дома №10.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.