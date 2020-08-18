В Якутии отремонтируют больше 200 километров дорог

В Якутии в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют свыше 200 километров дорог. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте глава региона Айсен Николаев.

По его словам, в ближайшие годы также планируется привести в надлежащее состояние основные республиканские дороги.

«Сейчас каждый якутянин может посмотреть подробную информацию о ходе реализации всех проектов в официальном информационном портале Республики Саха (Якутия)», — отметил Николаев.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.