В Татарстане завершено строительство первого этапа Большого казанского кольца

В Татарстане завершили строительство первого этапа Большого казанского кольца, которое возводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщает газета «Татарстан», протяженность первого участка — 800 метров.

Запустить движение по участку планируется ко Дню Республики — 30 августа.

Работы начались в июле 2019 года при поддержке президента республики Рустама Минниханова. На прошедшей неделе на надземном пешеходном переходе завершили отделку гранитом и антикоррозийную защиту. Сейчас переход открыт для пешеходов между сходами 1-4.

Большое казанское кольцо — магистраль для пропуска и перераспределения транспортных подходов на подъезде к центру города. Проект реализуется с 2010 года. В 2020 году на строительство участка Большого казанского кольца по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено федеральное финансирование в размере 490 млн рублей.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.