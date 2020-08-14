Транспортную развязку по нацпроекту БКАД открыли в Тюмени раньше срока

Транспортную развязку на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени открыли с опережением сроков сдачи более чем на год. Строительство объекта велось по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В состав новой развязки входит путепровод протяженностью более 163 метров с четырьмя полосами движения, а также съезды, надземный и наземные пешеходные переходы. Надземный переход оборудован лифтами для маломобильных групп населения.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.