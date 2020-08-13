Назван срок создания морского терминала под Калининградом

Строительство международного морского терминала в городе Пионерский Калининградской области планируется завершить в 2022 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«За счет собственных средств начата разработка проектно-сметной документации морского вокзала. Для обеспечения сохранности гидротехнических сооружений "Росморпорт" заключил договор с подрядной организацией. Планируется, что конкурс по основной части контракта будет объявлен до конца года. Работы на объекте завершатся в 2022 году», — уточнили в «Росморпорте».

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.