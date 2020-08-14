Строительство транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону решили ускорить

Вице-премьер России Марат Хуснуллин дал поручение подготовить план ускорения создания Ростовского транспортного кольца. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера по итогам рабочей встречи Хуснуллина с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Специалисты отраслевых ведомств должны точно рассчитать сроки, объемы финансирования и их источники, чтобы масштабный транспортный объект был создан максимально оперативно», — уточнили в пресс-службе. Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км стартовало в 2017 году. Сегодня в стадии реализации — проекты 12 автодорог, входящих в структуру формируемого кольца.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.