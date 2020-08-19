Власти Подмосковья отчитались о ремонте дорог

Укладка нового покрытия на автодорогах в Подмосковье завершена на 92 процента от годового объема. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 19 августа.

К настоящему моменту дорожные службы завершили ремонт покрытия на 62 участках дорог общей площадью порядка 530 тысяч квадратных метров, из них на 18 региональных дорогах площадью более 393 тысячи квадратных метров.

В настоящее время работы продолжаются на 93 дорогах. ​Объекты транспортной инфраструктуры приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

7 августа заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев сообщил, что более 50 очагов аварийности ликвидировали на дорогах области за три года. Он уточнил, что дорожные службы приступают к работам, если в одном месте произошли две аварии.