50 очагов аварийности ликвидировали на дорогах Подмосковья за три года

Более 50 очагов аварийности ликвидировали на дорогах Московской области за три года, сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 7 августа.

«В 2017 году на территории Московской области зарегистрировано 173 очага аварийности, в 2019 году количество мест концентрации ДТП сократилось на 54, и составило 119», — рассказал он.

По его словам, дорожные службы приступают к работам, если в одном месте произошли две аварии. Он пояснил, что основном очаги аварийности возникают из-за изменения транспортных потоков и интенсивности движения после ремонта дорог.

Замминистра подчеркнул, что область постепенно поднимается в рейтинге регионов по уровню безопасности на дорогах, а данный момент она занимает 21 место.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории региона в 2020 году должно быть снижено количество мест концентрации ДТП на 20 процентов по сравнению с 2017 годом, говорится в сообщении.