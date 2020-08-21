В Саратовской области подготовились к сдаче 16 трасс

В Саратовской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается ремонт на региональных дорогах. Готовность 16 участков автотрасс составляет более 90 процентов, сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на региональный Минтранс.

В частности, в Базарно-Карабулакском районе на автомобильных дорогах «Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай» и «Базарный Карабулак — Вязовка — Садовка» ведутся работы по досыпке и планировке обочин. В Калининском районе на участке дороги «Самойловка — Казачка» ведутся работы по устройству дорожной одежды на съездах.

В Красноармейском районе завершен ремонт участка 10 километра автоподъезда к селу Рогаткино — селу Дубовка от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Здесь ведутся работы по установке дорожных знаков и разметки.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.