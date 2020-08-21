Российский регион выполнил 85 процентов плана по экспорту сельхозпродукции

Ленинградская область за первое полугодие 2020 года реализовала 85 процентов годового плана по экспорту продукции агропромышленного комплекса, увеличив его объем в первом полугодии на 28 процентов, указал и в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства Ленинградской области в 2020 году должны поставить за рубеж продукции на 240 миллионов долларов. Основной объем экспортированного товара региона составляет кофе, чай, табачная продукция и продукция птицепрома.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.