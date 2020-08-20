В России задумались об ответственности инвесторов за срыв сроков в портах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала законодательное введение ответственности в отношении инвесторов в портовые проекты, которые допускают срыв сроков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В ФАС обратилась Ассоциация морских торговых портов (АСОП), которая пожаловалась на новые поправки к закону о морских портах, разработанные Минтрансом РФ. Поправки предполагают законодательно закрепить обязанность портовых инвесторов реализовывать проекты в установленные соглашениями с государством сроки, а также предоставить гарантии — деньгами, банковскими гарантиями или поручительствами. По мнению АСОП, эти требования создают новые административные барьеры и нарушают закон о конкуренции.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.