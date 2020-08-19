Объем несырьевого экспорта Москвы вырос почти на 40 процентов

Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в первом полугодии 2020 года вырос почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«По итогам первой половины 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы вырос более чем на 39 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,34 миллиарда долларов», — уточнили в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития. Лидерами по закупкам столичной несырьевой продукции стали Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Китай. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, лучшую динамику за шесть месяцев показал экспорт в Швейцарию, выросший на 378 процентов.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.