Завершена подготовка участков для строительства трассы «Меридиан»

Подготовка земельных участков для строительства первой частной трассы «Меридиан» из Китая в Западную Европу, которая пройдет по территории восьми регионов России, завершена в Тамбовской области. Об этом сообщила начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности по Тамбовской области Ольга Камнева. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Эта работа велась в регионе на протяжении трех лет в пяти районах области — Инжавинском, Ржаксинском, Сампурском, Знаменском и Мордовском, именно через них пройдет дорога. Учитывая стопроцентную готовность, мы рассчитываем, что реализация этого масштабного проекта начнется в самое ближайшее время именно с нашего региона», — уточнила она.

Первая частная трасса «Меридиан» пройдет по территории восьми регионов России, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Трасса протяженностью 8445 километров должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка составит более 2000 километров.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.