Российские школы обязали минимизировать контакты между учениками

Российские школы должны разработать специальный график учебы и посещения столовой для минимизации контактов между учениками. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, отмечается, что перед открытием учебных организаций необходимо провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Школы также должны исключить общение учеников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок. По возможности необходимо сократить число обучающихся в классе.

Среди рекомендаций Роспотребнадзора также отказ от массовых мероприятий, пересмотр режима работы организации и усиление работы по гигиеническому воспитанию учеников.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.