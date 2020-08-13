Один из ЕГЭ начнут сдавать на компьютере

С 2021 года Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) начнут сдавать на компьютере. До этого все задания выполнялись на бумажных бланках. Об изменениях в процедуре проведения ЕГЭ сообщили в Рособрнадзоре, передает «Интерфакс» в четверг, 13 августа.

«Осенью Рособрнадзор проведет широкое обсуждение и апробацию данной формы экзамена во всех регионах», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что с 2021 года в экзамен войдут новые задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

Компьютерная форма будет включать в себя 27 заданий: 10 базового уровня, 13 — повышенного, 4 — высокого. Время выполнения экзамена останется прежним — 3 часа 55 минут.

ЕГЭ по информатике и ИКТ необходим при поступлении в вузы на направления, связанные с информационными технологиями и теоретической информатикой, говорится на сайте Рособрнадзора. В 2019 году результаты экзамена улучшились по сравнению с прошлым годом. В 2020-м экзамен по этому предмету вошел в список наиболее популярных. По словам временно исполняющего обязанности главы Рособрнадзора Анзора Музаева, информатику выбрали 108 тысяч выпускников (около 13 процентов от общего числа), тогда как самым популярным предметом оказалось обществознание (48 процентов).