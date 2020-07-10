Российским школьникам разрешили приносить еду на ЕГЭ

Российским школьникам разрешается приносить с собой еду на Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом напомнил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «Интерфакс» в пятницу, 10 июля.

«Большая просьба сделать все, чтобы экзамен был максимально комфортным для наших ребят. Мы не запрещаем открывать окна, порядок проведения экзаменов позволяет приносить с собой воду и легкий перекус», — сказал он, подчеркнув, что выпускники, которые не смогли написать экзамен из-за ухудшения самочувствия, смогут сдать его повторно.

Музаев также призвал родителей не волноваться за состояние здоровья детей на экзамене. «Мы приложили все усилия, чтобы их обезопасить с помощью мер дистанцирования, санитарной обработки и использования защитных средств. Прошу вас свои переживания не передавать выпускникам», — подчеркнул он.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.

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