В Минпросвещения оценили состояние здоровья сдающих ЕГЭ школьников

Состояние здоровья сдающих Единый государственный экзамен (ЕГЭ) школьников не вызывает опасений. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС в четверг, 9 июля.

«Мы видим, что он [экзамен] проходит штатно. Также никаких опасений за здоровье участников ЕГЭ процедура не вызывает сегодня», — оценил экзаменационную кампанию этого года Кравцов.

По его словам, утечек экзаменационных материалов также не было.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.

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