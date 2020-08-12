На доплаты российским учителям выделят миллиарды рублей

На дополнительные выплаты российским учителям за классное руководство выделят почти 25 миллиардов рублей. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс» в среду, 12 августа.

«С этого учебного года правительством вводится специальная выплата в 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах... При этом должны быть сохранены и ранее установленные региональные доплаты», — заявил глава правительства.

Кроме того, еще 22 миллиарда планируется направить на организацию горячего питания в школах и 5 миллиардов — на закупку школьных автобусов.

Обеспечить всех учащихся младших классов школ бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин поручил в послании Федеральному собранию 15 января. Источником большей части суммы станет федеральный бюджет. Путин рассказывал, что идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута. По словам главы государства, это решение далось непросто. «Все были против», — добавил президент.