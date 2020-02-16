Путин назвал всеми отвергнутую свою идею

Президент России Владимир Путин рассказал, что его идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута. Об этом он сообщил в беседе после заседания рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, кадры которой были показаны в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1», передает ТАСС.

По словам главы государства, это решение далось непросто. «Все были против», — добавил президент.

Путин в послании Федеральному собранию, которое было оглашено 15 января, поручил властям обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся с первого по четвертый класс. В школах, где есть такая возможность, эту инициативу начнут реализовывать с начала нового учебного года.

Средства на эти цели выделят из бюджетов разного уровня. По предварительным расчетам, на горячее питание младшеклассников в период с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено более 26 миллиардов рублей, сообщали в Минпросвещения. Источником большей части суммы станет федеральный бюджет.

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