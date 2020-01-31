Российских студентов-очников предложили кормить бесплатно

Российских студентов очной формы обучения предложили обеспечить бесплатным горячим питанием. С соответствующим обращением к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову обратился депутат Госдумы Василий Власов, передает RT.

По словам парламентарии, студенты-очники проводят в вузах целый день, а в общежитиях не всегда имеется возможность приготовить еду. Он добавил, что в некоторых учебных заведениях уже есть бесплатное питание для студентов из незащищенных слоев населения, но это возможно только при предоставлении большого количества документов.

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15 января президент Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию поручил обеспечить горячим питанием учеников с 1-го по 4-й класс. Там, где у школ имеется техническая возможность, это должно произойти с 1 сентября 2020 года. В остальных — с 2023 года.

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