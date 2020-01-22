Путин предложил закупать в школы местные продукты

Президент России Владимир Путин предложил закупать местные продукты для обеспечения школьных столовых горячим питанием. Об этом сообщает ТАСС.

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«Те, кто занимается местными продуктами, у них сразу появляется рынок сбыта, закольцевание происходит, таким образом надо организовывать и в других местах», — сказал глава государства на встрече с общественностью Липецкой области.

Путин признал, что сейчас далеко не во всех школах есть горячее питание и что на его повсеместную организацию требуется время. «Где есть — слава богу, нужно поддержать и развивать дальше, а где этого нет — с 1 сентября должно заработать максимально, насколько это возможно. И нужно подготовить полноценную нормативную базу. Указания будут даны и правительству, и коллегам на местах», — заверил президент.

Путин в послании Федеральному собранию поручил властям бесплатно обеспечить всех учащихся с 1-го по 4-й класс горячим питанием. Средства на эту инициативу будут выделены из бюджетов разного уровня.

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