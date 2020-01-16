«Единая Россия» определила приоритеты работы по плану Путина

«Единая Россия» определила ключевые приоритеты работы по плану президента Владимира Путина о поддержке населения, который он огласил в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, в каждом регионе будут оперативно выявлены причины задержки ввода в эксплуатацию новых детских садов. Помимо этого, члены ЕР в субъектах проведут встречи с родительским сообществом, местными властями и экспертами, на которых будут обсуждаться вопросы обеспечения учеников с 1 по 4 класс бесплатным и качественным питанием.

«Нам нужно добиться от исполнительной власти графика введения нового порядка организации питания в школах и предоставить его родителям школьников. Особое внимание необходимо уделить качеству еды в школьных столовых», — отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также ЕР добьется ответственности чиновников за срыв сроков сдачи детсадов, заверил Турчак. Соответствующие меры должны быть приняты до 15 марта. «За невыполнение задач, поставленных президентом, должна быть повышенная ответственность. Мы заставим чиновников выполнять свои прямые обязанности, не позволим никому больше заниматься очковтирательством, отписками, затягивать процесс оформления образовательных лицензий», — подчеркнул секретарь генсовета партии.

Президент Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить учащихся младших классов во всех школах России горячим питанием. В ряде учебных учреждений это должно быть введено со следующего учебного года.

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