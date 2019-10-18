Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Названы условия транзита газа через Украину
Российская актриса пожаловалась на не выплатившего ипотеку мужа
Украинские законы поставили иностранный бизнес в тупик
Газета показала нового тренера «Спартака» в образе Джокера и разъярила фанатов
Роспотребнадзор уточнил планы о запрете пластиковых пакетов
Раскрыты подробности первых минут после ДТП с российским «пьяным» мальчиком
В ООН рассказали об «иллюзии прав человека» в Белоруссии
Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»
Молниеносная реакция ребенка спасла соседей от мучительной смерти
В «Орел и решку» вернут еще одну популярную ведущую
Новости партнеров

Губернаторы поддержали Турчака в вопросе улучшения качества дворов в регионах

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Турчак

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время своего выступления на заседании совета по развитию цифровой экономики при СФ в Сочи обратил внимание замглавы Минстроя Максима Егорова на то, что приоритетом в вопросе благоустройства городов должны оставаться ремонты дворов. Мнение сенатора поддержали губернаторы, присутствовавшие на заседании, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Сейчас Минстрой своей "нормативкой" понуждает губернаторов к тому, чтобы удельные веса общественных пространств превалировали над дворовыми территориями. Это неправильно. Людей интересует конкретная среда проживания», — подчеркнул Андрей Турчак. «Что происходит, когда он выходит из подъезда многоквартирного дома, и что у него происходит во дворах? Навешивание этого всего на муниципалитеты — это путь в никуда. Мы знаем, какая бюджетная обеспеченность у нас на муниципальном уровне. Ни один губернатор, стремясь выполнить те показатели, которые вы спускаете сверху, не найдет (ну, за исключением, скажем, 5-10 регионов на всю страну) средств у себя в бюджете, чтобы эту тему дворовую закрывать. Мы в 2018 году набрали с вами обязательств — более 200 тысяч дворов. Сейчас их порядка 300 тысяч. И это наши с вами обязательства. Эта тема имеет отношение к нашей повседневной жизни», — отметил он, обращаясь к замминистра строительства Максиму Егорову.

С Турчаком согласились присутствовавшие на заседании губернаторы регионов. «Мы даже голосование проводили, тема дворов — номер один. Есть какие-угодно общественные пространства, в центрах, не в центрах, но вопрос двора, своего микрообщественного пространства людей очень сильно волнует. Мы вас полностью поддерживаем», — сказал, в частности, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Заседание совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ нa тему «От умного города к цифровому региону» проходит сегодня, 18 октября, в Сочи. Участники мероприятия обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде заговорили об изменении законов из-за «умных городов»
Турчак предложил упростить получение не имеющих аналогов в России лекарств
«Единая Россия» предложила упростить получение «Фризиума»
Другие материалы рубрики
Россия00:0317 октября

«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»

Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
14:15Сегодня

Россиянка оскорбилась и потребовала выкопать ветерана из могилы

13:24Сегодня

Российские коммунальщики придумали новый способ позорить должников

13:21Сегодня

В РПЦ сравнили аборты с языческими жертвоприношениями

Россия00:0215 октября
Паша Лапушкин

Стеклянный мальчик

Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
12:47Сегодня

Россиянка бросила троих детей и уехала отдыхать

12:37Сегодня

Россиянка с ребенком провалилась в прикрытый фанерой люк

12:25Сегодня

Шойгу доложат о поставках нового вооружения

Россия00:0215 октября

«Это самое опасное, что сейчас существует в России»

Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
12:20Сегодня

Российский депутат предупредила о «дьявольской» опасности татуировок

11:48Сегодня

Российский кондуктор назвала ребенка-инвалида «багажом»

11:43Сегодня

Атакованные медведем россияне ловили крабов

Россия
Россиянка оскорбилась и потребовала выкопать ветерана из могилы
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
Российские коммунальщики придумали новый способ позорить должников
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
В РПЦ сравнили аборты с языческими жертвоприношениями
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Россиянка бросила троих детей и уехала отдыхать
Все материалы
Мир
В ООН рассказали об «иллюзии прав человека» в Белоруссии
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Турция опровергла срыв перемирия в Сирии
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Турцию обвинили в нарушении перемирия в Сирии
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Идеолог независимости Каталонии сдался полиции
Все материалы
Бывший СССР
В партии Порошенко назвали его панамские офшоры российской пропагандой
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
В Киеве обыскали торгующую человеческими органами клинику
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Литовский вертолет спас российского моряка
Все материалы
Экономика
Украинские законы поставили иностранный бизнес в тупик
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Названы условия транзита газа через Украину
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Веганы обрушили продажи йогуртов
Министр экономического развития РФ Максим ОрешкинТрансформация как путь к диалогу
Цели и механизмы масштабного проекта «Трансформация делового климата»
На Украине легализуют казино
Все материалы
Силовые структуры
На российскую пенсионерку с Porsche напали с ружьем
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Грабитель застрелил клиента в российском банке
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Пьяные тюремщики сломали челюсть российскому полицейскому
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
В России раскрыто преступление 17-летней давности
Все материалы
Наука и техника
В России вспомнили «переброску сисек на спину» Су-27
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Россия объяснила «черное небо» Сибири
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Перелеты из России в США признали опасными
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
В США «нашли» у России еще одно оружие «Судного дня»
Все материалы
Спорт
Газета показала нового тренера «Спартака» в образе Джокера и разъярила фанатов
Алина Загитова«Мне говорили, что я середнячок»
У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
Сэра Алекса Фергюсона обвинили в организации договорного матча
«Дьяволы» против красных
На чем можно заработать в девятом туре АПЛ
Игрок «Спартака» обнаружил спартаковский дух
«Я должен был дополнять Алана Ширера»
В детстве от этого футболиста отказался «Норвич», но он не опустил рук и выиграл АПЛ
Американский боец ММА нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Все материалы
Культура
Лидер Rammstein появился на дне рождения Лободы
«Миллиарда недостаточно!»
 
Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены
Дело колкое
Казни, кровь и конструктивизм: как выглядит современное искусство Кавказа
Россияне массово помолились за здравие Заворотнюк
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
После скандала с машиной на перроне Пугачеву стали завозить в отстойник
Все материалы
Интернет и СМИ
Корчевников описал поездку в когда-то встретивший его топорами Киев
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Крупнейший сайт с детским порно раскрыли с помощью пары кликов
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Российского журналиста заточили в психоневрологический изолятор и избили
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
В сети раскрыли неприятную для большинства людей правду
Все материалы
Ценности
Ошибка в речи Трампа опозорила его перед модниками
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Невесту сравнили со стриптизершей из-за странного свадебного наряда
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Кейт Миддлтон покрыла голову вслед за Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Туристка забралась на край круизного лайнера для эффектного фото и была наказана
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Пьяный пассажир захотел выйти из самолета во время полета и сорвал рейс
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Самолет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом попал в мощную турбулентность
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Стюардессы сняли пассажирку с рейса из-за смертельного заболевания
Все материалы
Из жизни
Молниеносная реакция ребенка спасла соседей от мучительной смерти
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Крокодил и слон схлестнулись в драке и убили друг друга
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Женщина выглянула из окна поезда и умерла
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Восемь семей 39 лет ходили скорбеть не на те могилы
Все материалы
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
UAZ придумал фары для «Русского Прадо»
Hyundai представила 408-сильный микроавтобус
Разукрашенный самосвал БелАЗ продают за 75 миллионов
Все материалы
Дом
Российская актриса пожаловалась на не выплатившего ипотеку мужа
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Россиянка обозлилась на гостиницу и добилась ее закрытия
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
В России станет проще получить выписку о недвижимости
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Жилье в Санкт-Петербурге резко подорожало
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Названо препятствие для внедрения беспилотных машин в России
Над малыми экспортерами предложили ослабить контроль
Все материалы