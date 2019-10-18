Губернаторы поддержали Турчака в вопросе улучшения качества дворов в регионах

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время своего выступления на заседании совета по развитию цифровой экономики при СФ в Сочи обратил внимание замглавы Минстроя Максима Егорова на то, что приоритетом в вопросе благоустройства городов должны оставаться ремонты дворов. Мнение сенатора поддержали губернаторы, присутствовавшие на заседании, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Сейчас Минстрой своей "нормативкой" понуждает губернаторов к тому, чтобы удельные веса общественных пространств превалировали над дворовыми территориями. Это неправильно. Людей интересует конкретная среда проживания», — подчеркнул Андрей Турчак. «Что происходит, когда он выходит из подъезда многоквартирного дома, и что у него происходит во дворах? Навешивание этого всего на муниципалитеты — это путь в никуда. Мы знаем, какая бюджетная обеспеченность у нас на муниципальном уровне. Ни один губернатор, стремясь выполнить те показатели, которые вы спускаете сверху, не найдет (ну, за исключением, скажем, 5-10 регионов на всю страну) средств у себя в бюджете, чтобы эту тему дворовую закрывать. Мы в 2018 году набрали с вами обязательств — более 200 тысяч дворов. Сейчас их порядка 300 тысяч. И это наши с вами обязательства. Эта тема имеет отношение к нашей повседневной жизни», — отметил он, обращаясь к замминистра строительства Максиму Егорову.

С Турчаком согласились присутствовавшие на заседании губернаторы регионов. «Мы даже голосование проводили, тема дворов — номер один. Есть какие-угодно общественные пространства, в центрах, не в центрах, но вопрос двора, своего микрообщественного пространства людей очень сильно волнует. Мы вас полностью поддерживаем», — сказал, в частности, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Заседание совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ нa тему «От умного города к цифровому региону» проходит сегодня, 18 октября, в Сочи. Участники мероприятия обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

