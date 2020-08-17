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Мишустин назвал основу инфраструктуры городов

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Основой инфраструктуры городов должно быть территориальное планирование. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе осмотра парка «Маяк» в Магадане, передает ТАСС.

Он также осмотрел берег бухты Нагаева, где ведутся берегоукрепительные работы. «Продумать ... комплексно точки, чтобы людям было удобно и красиво, и произвести генеральную уборку хотя бы близлежащих территорий, мусора, затонувших кораблей либо гаражей», — сказал Мишустин.

«Маяк» стал победителем конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года категории «малые города с численностью от 50 до 100 тысяч человек». Автор проекта — архитектор Людмила Терещенко — сообщила, что планируется вторая очередь парка. По ее словам, она включит в себя большую парковочную зону, спортивные площадки для различных категорий населения.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

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