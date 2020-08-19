На электрификацию БАМа и Транссиба попросили миллиарды рублей

Федеральной сетевой компании (ФСК, подконтрольна «Россетям») направила в Минэнерго заявку на выделение субсидии из федерального бюджета в 134,2 миллиарда рублей. на второй этап электрификации БАМа и Трассиба, при общей стоимости строительства новых подстанций и магистральных сетей в 184,73 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Без субсидии текущие тарифы не позволят проекту окупиться. Другие варианты финансирования проекта предусматривают рост сетевого тарифа ФСК на 13 процентов или отказ от выплаты компанией дивидендов вкупе с увеличением ее долговой нагрузки.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.