Экспорт сельхозпродукции из России превысил 13 миллиардов долларов

Экспорт товаров агропромышленного комплекса в России, вырос в первом полугодии 2020 года на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 13 млрд долларов. Об этом рассказала журналистам вице-премьер России Виктория Абрамченко, ответственная за федеральный проект «Экспорт АПК» внутри профильного национального проекта. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Основным потребителем российского экспорта остается Китай — экспорт АПК в эту страну вырос в денежном выражении в январе - июне на 35 процентов до 1,9 миллиарда долларов. На втором месте Турция (+42 процента, до 1,5 миллиарда долларов), далее следует Казахстан (+20 процентов, до 974 миллиона долларов).

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.