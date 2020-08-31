Новые микрорайоны Кемерова соединили шестиполосные проспекты

Километровый участок Комсомольского проспекта и 400-метровый участок проспекта Ленина открыли в Ленинском районе Кемерова. Шестиполосные проспекты, построенные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», формируют единый участок дорожной сети и соединяют новые микрорайоны в восточной части города. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

Новый участок Комсомольского проспекта — это километровая шестиполосная автомагистраль, которая тянется от проспекта Ленина до проспекта Химиков и пересекается с достроенным участком проспекта Ленина. Ширина дороги — 22,5 метра, пропускная способность — около 96 тысяч автомобилей в сутки. На всем протяжении новой магистрали установлены светофоры, знаки дорожного движения, нанесена разметка. Завершены работы по устройству освещения, благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Строительство участка проспекта Ленина длиной 400 метров завершилось с опережением графика: по плану сдача объекта была назначена на ноябрь. По обеим сторонам проспектов обустроены тротуары шириной шесть метров.

Стоимость возведения двух участков составила 397,2 миллиона рублей. Из них 385,3 миллиона выделено из федерального бюджета и 11,9 миллиона — из регионального.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.