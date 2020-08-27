Чукотские семьи переселят в новые дома

Власти Чукотского автономного округа планируют до конца 2020 года сдать шесть новых многоквартирных домов, в которые смогут переехать жители региона, проживающие в ветхом и аварийном жилье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

«В Чукотском автономном округе отсутствует первичный рынок жилья по причине высокой стоимости строительства... Потребность в нем в регионе очень высокая, особенно в сельской местности... В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию шести многоквартирных домов», — уточнили там.

В пресс-службе отметили, что в новостройки переселят 48 семей, которые сейчас живут селах Канчалан, Анюйск и Лаврентия. Средства на строительство нового жилья были выделены из окружного и федерального бюджетов.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.