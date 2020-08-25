Молодая семья в Татарстане получила четырехкомнатную квартиру

Первая молодая семья в Татарстане получила квартиру по новой программе президента республики. Об этом сообщил Государственный жилищный фонд региона в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о семье Нуриевых из Нижнекамска. С первоначальным взносом в 185 тысяч рублей они заселились в новую четырехкомнатную квартиру площадью 111 квадратных метров. Встав на учет в начале августа, семья внесла 5 процентов от стоимости жилища и уже в конце месяца получила его. Первоначальная стоимость этой квартиры — 3,7 миллиона рублей.

«Давно мечтали приобрести свою квартиру, но не было возможности. Через соцсети узнали о новой программе соципотеки, заинтересовались. Выгодные и безопасные условия. Сходили в МФЦ, взяли список документов и сразу же начали собирать», — рассказала Зухра Нуриева.

Примеру семьи Нуриевых последовали 800 молодых семей, которые обратились в местные исполкомы для постановки на учет. Десять из них уже включены в реестр Госжилфонда, остальные находятся на этапе рассмотрения.

Программа льготной ипотеки, о которой президент Татарстана Рустам Минниханов объявил месяц назад, ориентирована на молодых семей, состоящих в зарегистрированном браке, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в том числе имеющих на иждивении ребенка (детей), или неполных семей, состоящих из одного родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего на иждивении ребенка (детей).

До конца 2024 года Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».